Сегодня в администрации Чебоксарского района (Чувашия) состоялось внеочередное заседание Собрания депутатов муниципалитета.

Депутаты рассмотрели вопрос о прекращении полномочий главы администрации района Владимира Павловича Димитриева, осуществляемые на основе контракта. Рассмотрение вопроса инициировано после поступления его заявления 10 февраля.

Владимир Димитриев пояснил свое решение. Оно вызвано переходом на новое место работы.

Депутаты проголосовали за прекращение полномочий главы администрации единогласно.

Глава района Николай Хорасев поблагодарил Владимира Димитриева за работу, отметив, что за время его работы муниципалитет преобразился, много было сделано в сфере общественной инфраструктуры.

Владимир Димитриев поблагодарил всех за совместную работу, отметив, что у района большие перспективы, планы, которые необходимо реализовывать. Он рассказал, что вчера встречался с Врио Главы Чувашии Олегом Николаевым, озвучив необходимость выделения средств по ряду объектов. По словам Димитриева, дополнительно району выделят 175 млн рублей, в том числе 15,5 млн рублей на строительство поля с искусственным покрытием в с.Ишлеи.

Для детского сада «Звездочка» в с.Хыркасы и детского сада «Хевел» в с. Абашево блочно-модульные котельные будут построены за счет республиканского бюджета, а в Чурачикской школе — за счет районного бюджета. Капитальный ремонт в зданиях детских садов «Фиалка» (д.Большие Карачуры), «Пепке» (с.Синьялы) проведут за счет республиканского бюджета.

Планируется в д. Большие Карачуры построить дом культуры, за основу будет взят проект Дома культуры в с.Аттиково Козловского района.

В деревнях Кодеркасы и Большой Чигирь дороги будут отремонтированы за счет районного бюджета.

Димитриев призвал провести работу по доработке документации на строительство школы на 825 мест в п. Кугеси и объявить торги осенью для выбора подрядчика.

Владимир Павлович сообщил, что будет ходатайствовать о закреплении в качестве куратора за Чебоксарским районом, чтобы продвигать проекты муниципалитета и дальше.

Временное исполнение обязанностей главы администрации района возложено на первого заместителя главы администрации Зою Маслову.

Депутаты рассмотрели вопрос о создании конкурсной комиссии для выбора главы администрации района. Она будет состоять из 8 человек, из которых 4 из района — депутаты Валерий Васильев, Сергей Романов, председатель Общественного совета района Ростислав Данилов, заведующий сектором кадровой работы отдела организационно-контрольной работы администрации района Людмила Григорьева. Еще 4 кандидатуры в состав конкурсной комиссии будут представлены от Врио Главы Чувашии.

В ходе обсуждения у депутатов возник вопрос о сроке, на который будет заключаться контракт с вновь утвержденным на должность главы администрации. По закону это должно быть не менее 2 лет, но до окончания срока полномочий Собрания депутатов, а он завершается в сентябре этого года. Как пояснили на заседании, контракт будет подписан на 2 года.

Внеочередное собрание депутатов района 14.02.2020#таванен



Справочно Владимир Павлович Димитриев Дата рождения: 02 января 1964 г. Образование 1986 г. — Чувашский сельскохозяйственный институт, «Механизация сельского хозяйства» Карьера 1983 Тракторист-машинист совхоза «Дружба»

1986 – 1987 Бригадир тракторной бригады совхоза «Дружба» производственного объединения «Дружба» по птицеводству Чебоксарского района

1987 – 1988 Служба в рядах Советской Армии

1988 – 1997 Старший инженер-механик совхоза «Дружба» производственного объединения «Дружба» по птицеводству Чебоксарского района

1997 – 2000 Главный инженер ГУП «Племптицефабрика Чебоксарская»

2000 – 2003 Глава Сарабакасинской сельской администрации Чебоксарского района

2003 – 2006 Начальник управления государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники – главный государственный инженер инспектор Чувашской Республики

2006 – 2010 Начальник инспекции — главный государственный инженер-инспектор Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики

2010 — 2016 Начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики – главный государственный инженер — инспектор Чувашской Республики 2016-2018 — Заместитель главы администрации Чебоксарского района (в этот период исполнял обязанности главы администрации Чебоксарского района) С 16.05.2018 — Глава администрации Чебоксарского района

14.02.2020

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