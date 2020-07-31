Слова признательности врио Главы Чувашии Олегу Николаеву лично выразили работницы ООО «Агрофирма «Таябинка» Татьяна Яковлева и Ольга Данилова сегодня, 30 июля, когда он в рамках своего рабочего визита в Красноармейский район знакомился c ходом уборки зерновых. Женщины признались, что у обеих в личном хозяйстве по две дойные коровы, за которых они уже получили по 6600 рублей каждая.

«Такая господдержка нас очень стимулирует и вдохновляет на дальнейшую работу. Спасибо вам огромное», — сказала Татьяна Яковлева, в ходе общения с руководителем региона.

В свою очередь, Олег Николаев заверил, что такие востребованные меры поддержки селян будут инициированы и впредь.

Напомним, в Чувашии с этого года по инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева ЛПХ получают республиканские субсидии на содержание дойных коров. Так, если в ЛПХ одна корова, то выплачивается 2300 рублей, на две дойные коровы – по 3300 рублей на каждую голову, на три и больше – по 4300 рублей на каждую. По данным регионального Минсельхоза выплаты субсидий идут активно. Заявления принимаются в администрациях сельских поселений, без ограничения сроков до конца 2020 года.