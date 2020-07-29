В Заволжье в п.Октябрьский строят газопровод. В соседних поселках — Сосновке, Первомайском, Пролетарском, Северном и на улице Санаторной газораспределительные сети проложат в следующем году. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

После того, как строительство газопроводов завершится, владельцы частных домов должны будут за свой счет подвести газ к земельному участку. На это потребуется в среднем около 20 тысяч рублей, объяснили в городской администрации. Чтобы газифицировать сам дом, придется потратить от 50 до 200 тысяч рублей, в зависимости от размера дома и его отдаленности от источника газа.