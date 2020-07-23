Вкладчикам «Чувашкредитпромбанк» начали возвращать деньги

23 июля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Об этом врио Главы Чувашии Олег Николаев сообщил 23 июля, открывая очередное заседание Кабинета Министров Чувашской Республики. На данный момент полностью сформирован комитет кредиторов. Перед ним стоит достаточно серьезная задача — обеспечить максимальный возврат активов «Чувашкредитпромбанк», чтобы все жители, юридические лица смогли впоследствии получить свои средства.

По словам министра финансов Чувашии Михаила Ноздрякова в рамках страховой ответственности Агентство по страхованию вкладов первоначально уже выплатило 2,7 млрд. рублей более чем 11 тысячам вкладчиков и 1197 малым предприятиям.

«На сегодняшний день в реестр включены 340 кредиторов с объемом 2,6 млрд. рублей. За счет тех средств, которые на сегодняшний день были саккумулированы в общей конкурсной массе уже произведена выплата 264 кредиторам в общей сумме 1,6 млрд. рублей, т.е. это плюсом к тому, что было выплачено в рамках страховой ответственности», — добавил он, отметив при этом, что в течение сегодняшнего дня еще 38 кредиторам будут перечислены около 9 млн рублей.

Отметим, что Олег Николаев держит ситуацию с банком-банкротом на личном контроле. Он отметил, что банкротство АКБ «Чувашкредитпромбанк» стало одним из «резонансных явлений» для региона. В банке «зависли» достаточно большие денежные средства как физических, так и юридических лиц, средства предприятий, и прежде всего жилищно-коммунального хозяйства. С тем, чтобы ускорить решение вопроса с выплатами, руководитель региона провел ряд встреч, в частности в конце марта в Москве он принял участие в совещании с руководством государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Напомним, лицензия на осуществление банковской деятельности АКБ «Чувашкредитпромбанк» (ПАО) была отозвана 7 ноября 2019 года. Функции конкурсного управляющего возложены на ГК «Агентство по страхованию вкладов».

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