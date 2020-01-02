Ветераны труда Чувашии будут получать компенсацию взносов на капремонт

2 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

С 2020 года все жители республики, имеющие звание «Ветеран труда», будут получать компенсацию расходов по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Раньше право на такую компенсацию имели только ветераны, получившие свое звание в соответствии с федеральным законодательством. Об этом сообщает Минтруда Чувашии.

«При принятии соответствующего закона компенсацию расходов за капремонт прогнозно станут получать около 4,6 тыс. человек из числа ветеранов труда Чувашской Республики», – отметил министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Димитриев.

2.01.2020

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