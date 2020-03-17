Сегодня в Ядрине проходят соревнования по плаванию и дартсу в зачет Спартакиады «Спортивное долголетие» среди пожилых лиц. Чебоксарский район представляют Валерий Франтов из с.Ишлеи и Регина Руманова из с.Ишаки. Об этом сообщил заместитель директора Центра спорта и здоровья «Улап» Павел Цветков.

По результатам соревнований Валерий Франтов занял второе место в соревнованиях по плаванию, а команда района стала третьей в общекомандном зачете по этому виду спорта. В соревнованиях по дартс она стала 10-ой.

Четвертый (финальный) этап Спартакиады «Спортивное долголетие» пройдет в п.Кугеси 14 мая. В этот день пройдут соревнования по легкой атлетике, комбинированная эстафета.

17.03.2020

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