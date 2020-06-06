Общественность возмущена безнаказанностью оскорблений ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко, который озвучил свое мнение по поправкам в Конституцию в видеоролике Russia Today. На своей странице в Twitter Алексей Навальный назвал жителей страны, высказавшихся в поддержку голосования, «продажными холуями» и «предателями». Его слова незамедлительно вызвали широкий резонанс. К слову, ситуация стремительно набирает обороты, омраченная отсутствием реакции со стороны правоохранителей.

К примеру, интернет-издание RuPosters пишет, что «член Общественной палаты РФ Илья Ремесло повторно обратился к руководству правоохранительных структур с просьбой проверить действия Навального на предмет нарушения ряда российских законов». Он также сказал, что нет более важных дел, «чем наказание упыря и оскорбителя ветерана ВОВ».

Россияне резко осудили нападки на ветерана войны, а общественные организации создают петиции в защиту фронтовика. В них выдвигаются требования привлечь к ответственности блогера.

Игнат Сергеевич Артеменко в семнадцать лет стал партизаном отряда Быховской партизанской бригады. Участвовал в боях за освобождение Белоруссии, в Харьковском сражении. В 1944 году при форсировании Днепра его партизанский отряд соединился с частями регулярной Красной армии. Артеменко дальше воевал в составе 2-го Белорусского фронта. После войны Артеменко закончил офицерские курсы и продолжил службу. В общей сложности он отдал армии 39 лет. В отставку ушёл в звании полковника.

Источник http://xn--80adtqegosnyo.xn--p1ai/archives/2882

6.06.2020

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