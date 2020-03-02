Сегодня в Синьяльском сельском поселении ветеранам ВОВ вручены медали, выпущенные к 75-летию Победы в ВОВ.

Военный комиссар Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов Александр Кочуров, глава Синьяльского сельского поселения Андрей Михайлов, начальник отдела социальной защиты населения Минтруда Чувашии Елена Львова. Они поздравили с наступающим юбилеем и вручили медали ветерану войны 95-летнему Федору Павловичу Павлову в д.Шахчурино и труженице тыла 93-летней Вере Федоровне Федоровой из с. Альгешево.

«Вспоминиль майские дни 1992 года, когда перед митингом в Кугесях мне представили ветерана войны Павлова Федора Павловича, в прошлом начальника следствия и РОВД. Что сразу запомнилось? Это крепкое, мужское рукопожатие, вежливость и корректность в общении. Его памяти может позавидовать любой компьютер, он сыпал датами, фамилиями, воспоминаниями, фактами, как будто это было вчера, а не прошло с тех пор четыре десятка лет. Вот и сегодня чуть постаревший 95-летий полковник полиции вспоминал минувшие дни с удивительными подробностями. Он вспомнил фамилии министров внутренних дел, их заместителей, начальников отделов правоохранительного ведомства. Я, как военный комиссар, отдал ему приказ обязательно дожить до Дня Победы и пообещал приехать поздравить его с 75-летием, а там и до 80-летия недалеко», — рассказал Александр Кочуров.

Вручение юбилейных медалей в Синьяльском сельском поселении



2.03.2020

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