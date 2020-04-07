В дежурную часть Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение от машиниста грузового поезда о том, что в районе станции Вурнары дети накладывают посторонние предметы на рельсы.

Прибывшей на место следственно-оперативной группой совместно с инспектором по делам несовершеннолетних в ходе осмотра места происшествия обнаружены камни на рельсы на 631 км п.3 в районе станции Вурнары. В ходе оперативно-поисковых мероприятий установлены несовершеннолетние, совершившие действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Сбрасывание на железнодорожные пути или оставление на них предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

В связи с тем, что несовершеннолетние не достигли возраста привлечения к административной ответственности, на родителей были составлены протоколы об административном правонарушении по 5.35 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Неисполнение родителями и иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

7.04.2020

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