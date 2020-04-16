Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии сообщает об итогах расследования инцидента, видео которого 15 апреля опубликовано в социальных сетях. Их него следует, что в ходе дорожно-ремонтных работ на улице Ленинского Комсомола часть используемой при ямочном ремонте асфальтобетонной смеси была отгружена в частный автомобиль.

По поручению МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» подрядной организацией АО «Дорэкс» проведено служебное расследование.

Установлено, что инцидент произошел 14 апреля, около 17 часов, при ремонте участка проезжей части возле д.44 по ул. Ленинского Комсомола. Бригадир асфальтобетонщиков АО «Дорэкс» разрешил своему знакомому загрузить в автомобиль асфальтобетонную смесь для использования в личных целях.

Решением руководства АО «Дорэкс» бригадир привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора и лишен премии, а также уволен с занимаемой должности.

16.04.2020

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