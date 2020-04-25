Борисов возглавил администрацию Главы Чувашии

25 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Врио Главы Чувашии Олег Николаев назначил Вячеслава Борисова исполняющим обязанности Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики, полномочным представителем Главы Чувашской Республики в Государственном Совете Чувашской Республики.

Он возглавлял Управление ФАС по Чувашии с июля 2008 года. 

Предыдущий врио руководителя администрации главы Чувашии Николай Каргин вернулся на свою прежнюю должность первого заместителя руководителя. Врио руководителя чувашского УФАС стал Валерий Котеев.

 

25.04.2020

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