Сегодня на селекторном совещании с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко обсудили выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Минздрав региона, в Чувашской Республике на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным новой коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска заражения, выделено 237,6 млн. рублей, из них — 209,6 млн. рублей федеральных средств (11 мая 2020 г. дополнительно выделено 82,6 млн. рублей), региональных – 28 млн. рублей (дополнительно выделено 8 мая 2020 г. 18,7 млн. рублей).

Выплаты за работу с пациентами с COVID-19 и с лицами из группы риска рассчитываются в процентном соотношении от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике за 9 месяцев 2019 года, (начисляются за время работы с 30 января 2020 года в зависимости от фактически отработанного времени).

32 медорганизации начислили выплаты за работу в январе-апреле на сумму 26,7 млн. рублей, выплаты получат 3​ 462 работника. На 12 мая уже произведены выплаты 2671 сотруднику на сумму 13,5 млн. рублей.

Доплаты работающим непосредственно с зараженными COVID-19 по предварительным данным начислили 10 медицинских организаций за работу в апреле на сумму 18,2 млн. рублей.

Выплаты получат 870 работработников. По состоянию на 12 мая уже произведены выплаты 589 сотрудникам на сумму 6,7 млн. рублей.

29 медицинских организаций начислили стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, которые не подпадают под федеральное вознаграждение, но также участвуют в борьбе с коронавирусом, за работу в январе-апреле на сумму 3,5 млн. рублей.

Выплаты получат 820 человек медицинского и прочего персонала, работающих в обсерваторе, диагностических, лабораторных и паталогоанатомических службах и в скорой медицинской помощи (водители, санитары).

13.05.2020

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