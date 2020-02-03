В Чебоксарах на ликвидацию последствий ночного снегопада в ночь со 2 на 3 февраля на уборку и подсыпку противогололедными материалами закрепленных за дорожно-эксплуатационным предприятием АО «Дорэкс» выведено 52 единицы коммунальной техники: комбинированные дорожные машины, самосвалы, тракторы МТЗ, ротор, фронтальные погрузчики, автогрейдеры. Для предупреждения гололедицы на дорогах, мостах и тротуарах за ночь распределено 725 т противогололедных материалов. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Утром 3 февраля на улично-дорожную сеть города выведено 92 единицы техники и 125 дорожных рабочих. В том числе на уборке территорий частного сектора задействовано 18 единиц спецтехники подрядных организаций.

3.02.2020

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