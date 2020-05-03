Благодаря утвержденной Правительством России индивидуальной программе социально-экономического развития Чувашии на 2020-2024 годы из федерального бюджета будут выделены 500 млн. рублей на поддержку жилищного строительства. Их направят на строительство объектов тепло-, газо- и водоснабжения, а также водоотведения на объектах комплексного освоения территорий Чувашской Республики. Об этом сообщает Минстрой Чувашии.
Кроме того, 550 млн. рублей запланировано выделить на субсидирование ипотечных жилищных кредитов. Планируется, что субсидирование процентной ставки на 3 % будет распространяться на социальные группы населения, такие как врачи и учителя. В настоящее время дорабатывается положение данного проекта, после чего оно будет направлено на согласование в Минстрой России. Прогнозно число заемщиков составит порядка 4000 человек. Данные мероприятия увеличат доступность ипотечных кредитов, а также позволят предприятиям строительного комплекса в том числе в период перехода долевого строительства на счета эскроу, нарастить объемы.
3.05.2020
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