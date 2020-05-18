Библиотеки Чебоксарского района – победители республиканского конкурса на лучшую видеорекомендацию

18 мая, 2020 - 75 лет Победы в ВОВ, Новости - нет комментариев

В Национальной библиотеке Чувашской Республики подведены итоги литературно-патриотической акции «75 лет Памяти и гордости», которая проводилась с февраля по 15 мая 2020 года. За этот период в библиотеках республики состоялось свыше 300 мероприятий с участием 6,5 тысяч человек. В рамках акции были проведены два конкурса — на лучшую видеорекомендацию «Книга о настоящем герое» и на лучший видеоролик «Гордимся вами, земляки». В них приняли участие 116 библиотек, которые представили 59 видеорекомендаций и 115 видеороликов. Бесспорными лидерами по количеству присланных работ стали библиотеки Аликовского, Чебоксарского, Батыревского, Урмарского районов. Работа конкурсов освещалась на виртуальной площадке «Чтение в меняющемся мире» в социальной сети «ВКонтакте». Из Чебоксарского района на конкурс было представлено 29 видеороликов.

В номинации  «Книга о настоящем герое» победу одержала  заведующая  Пихтулинской  сельской библиотекой Федорова Р. В. , представившая видеорекомендации книг С. Смирнова «Брестская крепость» и  М. Шолохова «Судьба человека». 2 место  заняла  заведующая Толиковской сельской библиотекой Соколова С. В.  посоветовавшая к прочтению произведение Б. Полевого  «Повесть о настоящем человеке».  

18.05.2020

www.tavanen.ru 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости