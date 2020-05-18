В Национальной библиотеке Чувашской Республики подведены итоги литературно-патриотической акции «75 лет Памяти и гордости», которая проводилась с февраля по 15 мая 2020 года. За этот период в библиотеках республики состоялось свыше 300 мероприятий с участием 6,5 тысяч человек. В рамках акции были проведены два конкурса — на лучшую видеорекомендацию «Книга о настоящем герое» и на лучший видеоролик «Гордимся вами, земляки». В них приняли участие 116 библиотек, которые представили 59 видеорекомендаций и 115 видеороликов. Бесспорными лидерами по количеству присланных работ стали библиотеки Аликовского, Чебоксарского, Батыревского, Урмарского районов. Работа конкурсов освещалась на виртуальной площадке «Чтение в меняющемся мире» в социальной сети «ВКонтакте». Из Чебоксарского района на конкурс было представлено 29 видеороликов.

В номинации «Книга о настоящем герое» победу одержала заведующая Пихтулинской сельской библиотекой Федорова Р. В. , представившая видеорекомендации книг С. Смирнова «Брестская крепость» и М. Шолохова «Судьба человека». 2 место заняла заведующая Толиковской сельской библиотекой Соколова С. В. посоветовавшая к прочтению произведение Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке».

18.05.2020

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