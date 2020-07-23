Рубрика «100 библиотечных историй» — это финал республиканской акции «История моей библиотеки», инициированной к общероссийскому Дню библиотек и 100-летию образования Чувашской автономной области. В акции приняли участие 82 библиотеки из 21 района республики и городов Чебоксары, Цивильск, Ядрин. Лидерами по количеству публикаций стали Чебоксарский, Аликовский, Цивильский и Батыревский районы. Также активность проявили библиотеки Ибресинского, Козловского, Комсомольского, Шумерлинского районов.

В мае-июне под хештегом #Историямоейбиблиотеки в социальных сетях было опубликовано 170 библиотечных историй: продолжающиеся повествования в лучших традициях сторителлинга, бесценные фотодокументы из личных и государственных архивов, видеопрезентации, поэтические посвящения.

Из общего количества историй организаторы акции отобрали уникальные, самобытные, интересные материалы и объединили их в рубрику «100 библиотечных историй» специального сайта «Чувашская Республика: летопись столетия». Все материалы рубрики для удобства читателей распределены по районам, а внутри районов – в алфавитном порядке названия библиотек. В это проект вошли истории Атлашевской, Вурман – Сюктерской, Икковской, Ильбешской, Пархикасинской, Сарабакасинской,Селиванкинской, Хыймалакасинской, Шобашкаркасинской сельских библиотек и Центральной детской библиотекиЧебоксарского района.

Теперь библиотечные истории районов Чувашии доступны в одном месте для самой широкой аудитории. Читайте и узнавайте новые грани истории родной республики.