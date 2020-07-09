Библиотеки Чебоксарского района возобновили обслуживание читателей. Со 2 июля в режиме абонемента открылся и отдел по работе с детьми, выдающий художественную литературу на дом. За неделю работы отдел уже посетили более 120 человек, выдано около 300 книг.

Библиотекари подготовили для выдачи своим пользователям не только произведения школьной программы, но и новинки детской литературы, недавно поступившие в библиотеку. Ребята смогут познакомиться с книгами таких современных зарубежных и российских авторов, как: К. Гребан, Ш. Рентта, Х. Банш, Т. Коваль, Н. Карпова.и

Библиотеки работают сегодня в особом режиме. Читателей просят отнестись с пониманием к правилам безопасности: носить маску и перчатки, на входе обработать руки антисептиком. До визита в библиотеку необходимо предварительно записаться по телефону, электронной почте. Книги желательно заказывать заранее (по телефону или электронной почте). Обращаем внимание, что возвращенные книги проходят обязательный 5-дневный карантин в специальных условиях.

9.07.2020

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