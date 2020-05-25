Библиотекари и читатели Чебоксарского района стали участниками 5-дневного библиотечного челленджа, организованного Централизованная библиотечная система Чебоксарского района Чувашской Республики. С 16 по 20 мая в группе библиотек Чебоксарского района Чувашской Республики» https://vk.com/kug_bibl (ВКонтакте) ежедневно появлялись новые фотографии на разные темы, связанные с литературой. Участники группы повторяли замысел и выкладывали свои идеи под соответствующими хэштегами.

16 мая тема называлась «Вкусное чтение». Участники находили литературу с названием еды в заглавии и повторяли содержание книги. Второй день челленджа назывался «Здоровое чтение». 17 мая в группе появились интересные фотографии с книгами, имеющими отношение к здоровому образу жизни. 18 мая, в третий день, группа порадовала фотографиями с книгами с цифрой в названиях. Задание называлось «Раз, два, три, четыре, пять…». 19 мая в «Книжном марафоне» библиотекари и читатели повторили содержание книг с более чем 500 страниц. Завершила библиотечный челлендж тема «Поделись впечатлением». Участники написали вдохновляющие записки и оставили их между страницами книг.

Интересные фотографии подарили участникам группы незабываемые эмоции. Все старались удивить оригинальной идеей. Креативные фотографии библиотечного челленджа понравились не только жителям нашего района, но и всей Чувашской Республики и городов России (Москва, Санкт-Петербург, Иваново, Нижний Новгород, Балахна, Липецк, Волгоград)… А коллеги из г. Владимира присоединились к нам интересными фотографиями. Идеи библиотечного челленджа отметкой «Нравится» отметили 14.913 раз, просмотров было 3.506.

С фотографиями читателей и библиотекарей 5-дневного библиотечного челленджа можно ознакомиться в группе МБУ «ЦБС» Чебоксарского района Чувашской Республики https://vk.com/kug_bibl (ВКонтакте).

Челлендж библиотекарей

25.05.2020

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