Сегодня состоялось внеочередное заседание Собрания депутатов шестого созыва под председательством главы района Татьяны Барановой. В работе заседания приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Моляков, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Сергей Семенов, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаил Анисимов, консультант отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Управления внутренней политики Администрации Главы Чувашской Республики Александр Юрков. Об этом сообщает администрация Цивильского района Чувашии.

Председатель конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации Цивильского района — министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаил Анисимов ознакомил с результатами конкурса на замещение должности главы администрации Цивильского района. Депутаты районного Собрания депутатов единогласно проголосовали за решение о назначении на должность главы администрации Цивильского района по контракту Беккера Сергея Федоровича с 27 апреля 2020 года на срок до окончания полномочий Собрания депутатов Цивильского района Чувашской Республики шестого созыва, но не менее чем на 2 года.

24.04.2020

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