14 мая ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров ознакомился с ходом строительства бассейна ЧувГУ, обсудил с проектантами и подрядчиками ход работ и поставил задачи по дальнейшему неукоснительному соблюдению графика и технологий строительства. После визита строящегося объекта он ответил на наши вопросы.

— Андрей Юрьевич, на какой стадии сейчас находится строительство бассейна?

— Сооружение этого спортивного объекта в рамках федерального проекта «500 бассейнов России» начато во втором полугодии 2019 года. Сегодня возведены конструктивные элементы здания, кровля, ведутся внутренние работы. Строительство бассейна планируется завершить в этом году. Здесь предусмотрены 6 дорожек длиной 25 м.

— Смогут ли посещать вузовский бассейн горожане?

— Конечно же, в учебное время данное спортивное сооружение будет в распоряжении наших студентов, а вот после занятий и в выходные дни будет открыт публичный доступ жителям города Чебоксары. Особенно это актуально для тех, кто проживает в микрорайоне «Университетский», который пока не обладает всей необходимой инфраструктурой для занятия спортом и формирования здорового образа жизни.

— Почему для строительства бассейна выбран именно этот район столицы Чувашии?

— Кампус «На Университетской» включает в себя учебный комплекс, состоящий из 4 блоков, где размещены 7 факультетов, Дворец культуры, Спортивный комплекс площадью 5000 кв. м, ряд музеев ЧувГУ, Малый физмат, Дом научной коллаборации им. С.А. Абрукова для школьников, Научная библиотека. Бассейн станет важным элементом инфраструктуры университетского кампуса. В ближайшем будущем здесь также планируется строительство многоэтажного общежития со спортивным стадионом. Таким образом, студенты смогут жить, получать образование, заниматься спортом, творчески развиваться в достаточно компактном пространстве.