30 марта на еженедельном совещании в Доме Правительства обсудили сложившуюся ситуацию с авиасообщениями в международном аэропорту города Чебоксары.

Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов напомнил, что авиакомпания «Победа» приняла решение с 1 апреля 2020 года временно остановить выполнение регулярных рейсов по всем направлениям маршрутной сети. Ранее с 23 марта 2020 года прекратила полеты в аэропорт Шереметьево авиакомпания «Северный ветер».

«Создается ситуация полного прекращения перевозок пассажиров воздушным транспортом. В первую очередь, это создаст неудобства пассажирам, которые регулярно пользуются воздушным транспортом. Во–вторых, прекращение авиарейсов поставит под угрозу деятельность оператора аэропорта – ООО «Международный аэропорт Чебоксары», который реализует масштабный проект по реконструкции аэропортового комплекса», – заметил и.о. министра.

Руководитель Минтранса Чувашии сообщил, что в целях сохранения перевозок через аэропорт города Чебоксары ведомство направило соответствующее обращение в пять авиакомпаний. При этом, по его же словам, спрос на авиабилеты у жителей и гостей республики снизился на 40-45%.

В случае невозобновления авиаперевозок ООО «МАЧ» планирует с начала апреля отправить персонал в вынужденный простой с сохранением части оклада.

В этой связи Минтранс Чувашии предложил в качестве антикризисных мер рассмотреть вопрос о приостановке или отсрочке действия договора аренды имущества аэропорта до возобновления регулярных рейсов при условии, что ООО «МАЧ» продолжит реализацию инвестиционного проекта по реконструкции аэропортового комплекса.

Данное предложение и другие меры по урегулированию сложившейся ситуации обсудят на отдельном совещании врио Главы Чувашии Олега Николаева с участием всех заинтересованных лиц, которое состоится на этой неделе.

30.03.2020

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