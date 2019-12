View this post on Instagram

По итогам 11 месяцев пассажиропоток чебоксарского аэропорта превысил отметку в 370 тысяч человек. (Напомним, в прошлом году итоговая цифра года составила 271 тысячу пассажиров). А это означает, что по завершению года Чебоксарский аэропорт сможет выйти на абсолютный рекорд по количеству обслуженных пассажиров. Мы обязательно расскажем об этой цифре. Ждем с нетерпением ещё несколько дней. И продолжаем работу по увеличению пассажиропотока.