Аэропорт Чебоксар готовится поставить рекорд по пассажиропотоку

Декабрь 23, 2019 - Актуально - нет комментариев

Аэропорт столицы Чувашии за 11 месяцев 2019 года обслужил 370 тысяч пассажиров, тогда как за аналогичный период прошлого года — 271.  

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По итогам 11 месяцев пассажиропоток чебоксарского аэропорта превысил отметку в 370 тысяч человек. (Напомним, в прошлом году итоговая цифра года составила 271 тысячу пассажиров). А это означает, что по завершению года Чебоксарский аэропорт сможет выйти на абсолютный рекорд по количеству обслуженных пассажиров. Мы обязательно расскажем об этой цифре. Ждем с нетерпением ещё несколько дней. И продолжаем работу по увеличению пассажиропотока.

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23.12.2019

www.tavanen.ru

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