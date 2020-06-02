1 июня после двухмесячного вынужденного перерыва аэропорт Чебоксар приступил к работе. Первый рейс авиакомпании Победа пришел в Чебоксары из столицы с полной загрузкой.

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В связи с профилактическими мерами по CОVID-19 ООО «Международный Аэропорт Чебоксары» внес изменения в работу по обслуживанию пассажиров.

Для того, чтобы вылетающие пассажиры смогли соблюдать рекомендованную социальную дистанцию была предусмотрена дополнительная зона ожидания в стерильной зоне с выходом на перрон.

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ООО «МАЧ» изменил схему движения для прилетающих пассажиров и место выдачи багажа.

Сообщается, что площадей аэровокзала не хватает для того, чтобы 189 прибывших пассажиров одновременно разместить в одном помещении для выдачи багажа с учетом социальной дистанции.

В аэропорту просят соблюдать социальную дистанцию и не забывать про личные средства защиты. Необходимый набор можно приобрести на входе в здание аэровокзала.

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Также по возможности уезжающим необходимо отказаться от сопровождения провожающих лиц, поскольку вход в аэровокзал временно лимитирован.

2.06.2020

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