1 июня после двухмесячного вынужденного перерыва наш аэропорт приступил к работе. Первый рейс авиакомпании Победа пришел в Чебоксары из столицы с полной загрузкой.💺🛬 ⠀ В связи с профилактическими мерами по CОVID-19 ООО "Международный Аэропорт Чебоксары" внес изменения в работу по обслуживанию пассажиров.🛫 Для того, чтобы вылетающие пассажиры смогли соблюдать рекомендованную социальную дистанцию была предусмотрена дополнительная зона ожидания в стерильной зоне с выходом на перрон. ⠀ 🛬ООО "МАЧ" изменил схему движения для прилетающих пассажиров и место выдачи багажа. Просим с пониманием отнестись к этим мерам. Площадей нашего аэровокзала не хватает для того, чтобы 189 прибывших пассажиров одновременно смогли разместиться в одном помещении для выдачи багажа с учетом социальной дистанции. ⠀ Поскольку обязанности по охране здоровья граждан на период ограничительных мер были возложены на сотрудников аэропорта, убедительно происм вас с пониманием отнестись к предпринимаемым действиям и возможным задержкам в обслуживании. Просим соблюдать социальную дистанцию и не забывать про личные средства защиты. Необходимый набор можно приобрести на входе в здание аэровокзала. ⠀ Просим также по возможности отказаться от сопровождения провожающих лиц, поскольку вход в аэровокзал временно лимитирован.