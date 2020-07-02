Аэропорт Чебоксар вернулся к обычному режиму работы

2 июля, 2020 - Актуально - нет комментариев


Международный аэропорт Чебоксары вернулся к обычном режиму работы.

С 1 июля из аэропорта осуществляются следующие рейсы: ежедневные вечерние рейсы в Москву авиакомпании «Победа», время вылета из Чебоксар — 21:45; ежедневные утренние рейсы в Москву авиакомпании «Победа», время вылета из Чебоксар — 10:10.⠀
В Симферополь авиакомпания Smartavia будет осушествлять авиарейсы по пятницам:время вылета из аэропорта Чебоксары — 09:30.По пятницам и понедельникам — рейс АК «Nordwind»:время вылета из Чебоксар в понедельник — 19:00, в пятницу — 12:00.

В Сочи самолёты из Чебоксар будут летать по четвергам и воскресеньям рейсы АК «Победа».
Время вылета из аэропорта Чебоксары — 20:00.
Рейсы по вторникам на июль отменны по решению авиакомпании.

В Санкт-Петербург авиакомпания «Победа» будет осушествлять авиарейсы по вторникам, четвергам и субботам. Время вылета из аэропорта Чебоксары — 11:45.

Обращаем ваше внимание, что это планируемое расписание. Решение об отмене рейсов принимает перевозчик. Просим вас следить за актуальной информацией по вылетам на официальных сайтах авиакомпаний.

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Международный аэропорт Чебоксары вернулся к обычном режиму работы. ⠀ С 1 июля из аэропорта осуществляются следующие рейсы: Ежедневные вечерние рейсы в Москву авиакомпании "Победа" Время вылета из Чебоксар — 21:45. Ежедневные утренние рейсы в Москву авиакомпании "Победа" Время вылета из Чебоксар — 10:10. ⠀ В Симферополь: Авиакомпания Smartavia по пятницам: Время вылета из аэропорта Чебоксары — 09:30. По пятницам и понедельникам рейс АК "Nordwind". Время вылета из Чебоксар в понедельник — 19:00, в пятницу — 12:00. ⠀ В Сочи: По четвергам и воскресеньям рейсы АК "Победа". Время вылета из аэропорта Чебоксары — 20:00. Рейсы по вторникам на июль отменны по решению авиакомпании. ⠀ В Санкт-Петербург: АК "Победа" по вторникам, четвергам и субботам. Время вылета из аэропорта Чебоксары — 11:45. ⠀ Обращаем ваше внимание, что это планируемое расписание. Решение об отмене рейсов принимает перевозчик. Просим вас следить за актуальной информацией по вылетам на официальных сайтах авиакомпаний. Новый номер телефона представителей авиакомпаний в аэропорту Чебоксары: 8 (8352) 22-94-01 #аэропортчебоксары #aerocheb #airportlife #airplane #airport #аэропорт #чувашия #чебоксары

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