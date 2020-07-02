Международный аэропорт Чебоксары вернулся к обычном режиму работы.
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С 1 июля из аэропорта осуществляются следующие рейсы: ежедневные вечерние рейсы в Москву авиакомпании «Победа», время вылета из Чебоксар — 21:45; ежедневные утренние рейсы в Москву авиакомпании «Победа», время вылета из Чебоксар — 10:10.⠀
В Симферополь авиакомпания Smartavia будет осушествлять авиарейсы по пятницам:время вылета из аэропорта Чебоксары — 09:30.По пятницам и понедельникам — рейс АК «Nordwind»:время вылета из Чебоксар в понедельник — 19:00, в пятницу — 12:00.
В Сочи самолёты из Чебоксар будут летать по четвергам и воскресеньям рейсы АК «Победа».
Время вылета из аэропорта Чебоксары — 20:00.
Рейсы по вторникам на июль отменны по решению авиакомпании.
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В Санкт-Петербург авиакомпания «Победа» будет осушествлять авиарейсы по вторникам, четвергам и субботам. Время вылета из аэропорта Чебоксары — 11:45.
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Обращаем ваше внимание, что это планируемое расписание. Решение об отмене рейсов принимает перевозчик. Просим вас следить за актуальной информацией по вылетам на официальных сайтах авиакомпаний.
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