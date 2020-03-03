На сайте госзакупок сообщается, что аукцион по выбору подрядчика для строительства дома культуры в с. Янгильдино Кшаушского сельского поселения приостановлен в связи с жалобой.

В УФАС жалобы поступили от ООО «КС-Строй», ООО «Реноватор», ООО «Атлантикпро». Жалобы, поступившие 27-28 февраля, будут рассмотрены 4 марта.

Напомним, что сельский дом культуры на 150 мест планируется построить по ул. Школьная д. 39 в с. Янгильдино Чебоксарского района Чувашской Республики.

3.03.2020

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