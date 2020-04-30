В настоящее время на участие в федеральном проекте на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» подали заявки 7 муниципальных библиотек республики: центральные библиотеки Вурнарского, Ибресинского, Мариинско-Посадского, Ядринского районов, сельские библиотеки — Атлашевская (Чебоксарский район), Торханская (Шумерлинский район), а также библиотека им. В. Маяковского города Чебоксары. Результаты будут известны в августе текущего года. Минкультуры Чувашии, районные администрации поддерживают участие библиотек в конкурсе и гарантируют обеспечение пополнения их фондов новыми изданиями.

Представленные проекты наполнены актуальным содержанием работы библиотек, предполагают современное функциональное зонирование для всех категорий пользователей с выделением пространства для чтения, общения, творчества и отдыха, доступа к современным информационным ресурсам в зависимости от потребностей местных жителей.

Помощь в разработке концепций модернизации библиотек и подготовке конкурсных документов оказала Национальная библиотека Чувашской Республики, являющаяся региональным методическим центром. В ходе совместных консультаций уточнялись дизайн-проекты, корректировались сметы, обсуждались направления деятельности и рождались идеи, которые помогут библиотекам уйти от устаревших форм работы.

К юбилейной дате республики — 100-летию со дня основания Чувашской автономной области (24 июня 2020 г.) распахнут свои двери перед читателями две обновленные сельские библиотеки: Большесундырская Моргаушского района и Кшаушская Чебоксарского района.

30.04.2020

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