В связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) библиотекам республики рекомендовано обеспечить для посетителей удаленный доступ к электронным ресурсам. Об этом сообщает Минкультуры Чувашии.

Директор Национальной библиотеки Чувашской Республики Светлана Старикова прокомментировала: «Проведение профилактических мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции очень своевременно. Это особенно касается библиотек, так как их посещает большое количество людей, среди которых преимущественно дети и люди пожилого возраста. Однако, многочисленные читатели библиотеки не останутся без необходимой информации. На время ограничения обслуживания читатели смогут использовать удалённые формы информационно-библиотечного обслуживания на официальном сайте библиотеки. Среди них: доступ к электронным каталогам, электронной библиотеке, удаленным ресурсам, а также — служба электронной доставки документов и полнотекстовые базы данных библиотеки, виртуально-справочная служба, продление книг онлайн. Список услуг, порядок доступа и контактная информация будут опубликованы на сайте библиотеки в самое ближайшее время».

С 18 марта и Государственный архив современной истории Чувашской Республики ввел ряд ограничений в своей деятельности. Допуск посетителей в читальный зал здесь также приостановлен, ранее запланированные мероприятия и презентации перенесены. Заявления на запросы социально-правового и тематического характера рекомендовано оформлять через официальный сайт и электронную почту госархива.

«На время ограничения обслуживания электронные ресурсы выступят связующим звеном между посетителями и госархивом. На официальном сайте госархива для интернет-пользователей оформлены виртуальные выставки и электронные перечни, посвященные истории становления и развития Чувашии. Особый интерес в год 75-летия Победы может вызвать баннер «Народная память», где размещены самые актуальные выставки на военную тему. Помимо этого, официальный сайт и аккаунт госархива в социальной сети Instagram активно пополняются новыми публикациями», – прокомментировала и.о. директора Государственного архива современной истории Чувашской Республики Светлана Казеева.

Временно прекращается работа электронного читального зала и кинозалов и в Госкиностудии «Чувашкино» и архиве электронной документации. Тем не менее, с электронными фотоальбомами, мультимедийными изданиями, виртуальными выставками все желающие могут ознакомиться на официальном сайте. В рубрике «Вопрос-Ответ» специалисты ответят на все интересующие вопросы. Кроме того, дистанционно можно заказать и получить аудиовизуальные документы.

Директор Государственного исторического архива Чувашской Республики Галина Ертмакова, комментируя ситуацию, отметила: «Да, в условиях режима повышенной готовности мы вынуждены отказаться от проведения массовых мероприятий. Но все граждане смогут обратиться в архив при помощи средств электронной связи и найти необходимую информацию на нашем официальном сайте. Просим предусмотреть возможность личного посещения лишь на случай острой необходимости»

20.03.2020

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