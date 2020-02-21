Ряд министров из прежнего состава Чувашского правительства сохранил свои посты. Врио Главы Чувашии Олег Николаев подписал указы о назначении Артамонова Сергея Геннадьевича заместителем Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министром сельского хозяйства Чувашской Республики, Анисимова Михаила Владимировича министром цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, Петрова Вениамина Ивановича председателем Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, освободив его от исполнения обязанностей министра Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

21.02.2020

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