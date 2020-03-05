Объявлены имена 30 победителей финала специализации «Здравоохранение» конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». 8 человек представляют Санкт-Петербург, 6 — Москву, по 2 — Краснодарский край и Московскую область, а также по 1 человеку — Рязанскую, Саратовскую, Ростовскую, Ленинградскую, Брянскую, Челябинскую, Воронежскую, Нижегородскую области, Республики Чувашия, Башкортостан, Карелия и Красноярский край. Из них 10 человек примут участие в суперфинале конкурса «Лидеры России» в Сочи. Об этом сообщает ИА «REGNUM».

В суперфинал вышли 10 человек из 9 регионов: Олеся Старжинская (Ростовская область), Дмитрий Арсютов (Республика Чувашия), Ксения Теплова-Барейша (Москва), Евгения Кудашова (Воронежская область), Борис Бродецкий (Москва), Евгений Галлингер (Ленинградская область), Сергей Касьянов (Республика Карелия), Ренат Курбанисмаилов (Красноярский край), Антон Марухин (Краснодарский край), Антон Наставнюк (Челябинская область).

Справочно

Арсютов Дмитрий Геннадьевич родился 26 июля 1977 года в г. Чебоксары. Образование высшее, в 2000 году окончил Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова по специальности «лечебное дело», в 2007 году – аспирантуру ФГУ «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» по специальности «глазные болезни», в 2017 году – магистратуру автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» по направлению подготовки «экономика». Кандидат медицинских наук. Прошел профессиональную переподготовку в ГОУ ВПО Волго-Вятской академии государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление» (2010 год), АУ «Институт усовершенствования врачей» Минздравсоцразвития Чувашии по программе «Организация здравоохранения и общественное здоровье» (2011 год), ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по программе «Менеджмент в сфере здравоохранения» (2013 год).

С 2010 года по настоящее время – главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики. Доцент кафедры офтальмологии и отоларингологии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (по совместительству). Заслуженный врач Чувашской Республики. Награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики. Является автором более 64 научных работ, в том числе 7 патентов на изобретение.

Председатель ассоциации врачей-офтальмологов Чувашской Республики, член Общероссийской общественной организации «Ассоциация врачей-офтальмологов», член Общероссийской общественной организации «Общество офтальмологов России». Заместитель председателя Совета Ассоциации «Союз медицинских работников Чувашской Республики»

Депутат Государственного Совета Чувашской Республики по единому избирательному округу от Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» (Южная региональная группа № 13, г. Чебоксары). Секретарь Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и национальным вопросам. Член Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету, финансам и налогам.

5.03.2020

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