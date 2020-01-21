В Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялась творческая встреча с фольклористом, руководителем народного фольклорного ансамбля «Телей» (п. Кугеси Чебоксарского района) Натальей Арсентьевой в рамках арт-встречи «Мир искусства, творчества и красоты».Участниками арт-встречи на тему «Песенное творчество чувашского народа» стали представители творческой интеллигенции и землячества Мариинско-Посадского района «СĔНТĔР ЕН», Союза ветеранов г. Чебоксары, молодежь, читатели библиотеки. На вечере прозвучали чувашские хороводные песни в сопровождении ансамбля народного фольклорного ансамбля «Телей». Исторические справки и комментарии Наталии Арсентьевой предваряли исполнение каждого произведения.

Специалисты библиотеки рассказали о видных деятелях народной культуры, легендарных певцах-самородках, собирателях чувашских народных песен — Ираиде Вдовиной и Гавриле Фёдорове. В фондах Национальной библиотеки Чувашии бережно хранятся документы о традиционной музыкальной культуре чувашей. Творчество и деятельность И. Вдовиной и Г. Фёдорова отражены в энциклопедиях и других книжных изданиях, аудиозаписях, передачах радио и телевидения, вошли в золотой фонд чувашской культуры. Певческо-исполнительское наследие И. Вдовиной отражено в сборниках: «Юрă – чун уççи» (1970 г.), «Чувашские народные песни, напетые Ираидой Вдовиной» (1985 г., составитель сборника – Александр Осипов). Чувашские народные песни с голоса Г. Фёдорова записаны в Чувашии Степаном Максимовым, Василием Воробьёвым, Тимофеем Парамоновым, Владимиром Томилиным, Юрием Илюхиным, Григорием Хирбю. В Чебоксарах изданы сборники «Тури чăвашсен юррисем» (1932 г.), «146 песен, записанных от Гаврила Фёдорова» (1934 г.), «Чувашские народные песни. 620 песен и мелодий, записанных от Гаврила Фёдорова» (1969 г., составитель сборника – Юрий Илюхин).

21.01.2020

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