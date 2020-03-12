Анисимов освобожден от должности

12 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

Премьер-министр Чувашии Олег Николаев  освободил Анисимова Сергея Петровича от должности директора государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

18 февраля этого года Ленинский райсуд Чебоксар приговорил Анисимова к 3,5 года колонии общего режима.

ГУП «БОС» будет возгоавлять Юрий Алексеев, ранее исполнявший обязанности директора.

12.03.2020

www.tavanen.ru

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