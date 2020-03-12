Премьер-министр Чувашии Олег Николаев освободил Анисимова Сергея Петровича от должности директора государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.
18 февраля этого года Ленинский райсуд Чебоксар приговорил Анисимова к 3,5 года колонии общего режима.
ГУП «БОС» будет возгоавлять Юрий Алексеев, ранее исполнявший обязанности директора.
12.03.2020
www.tavanen.ru
Комментарии: