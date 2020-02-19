Чемпионка мира и Европы в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, представляющая параллельным зачётом Москву и Чувашию, получила приз Федерации спортивных журналистов России «Серебряная лань». Об этом сообщает Минспорта Чувашии.

Торжественная церемония вручения престижной премии лучшим спортсменам, тренеру и команде 2019 года прошла во вторник, 18 февраля, в Олимпийском комитете России. Свою заслуженную награду подопечная заслуженного тренера России Светланы Абрамовой получила из рук Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина.

«Спорт и журналистика всегда идут рука об руку. Министерство спорта и Олимпийский комитет России заинтересованы в том, чтобы решения, принимаемые нашими организациями, были понятны как вам, уважаемые представители СМИ, так и вашей аудитории – болельщикам, которые поддерживают спортсменов. «Серебряная лань» делает успехи наших звезд достоянием всей страны, привлекает к спортсменам дополнительное внимание», – сказал глава Минспорта России.

«Серебряная лань» – это своего рода благодарность журналистов в адрес спортсменов за проделанную работу. Церемония поможет мне зарядиться позитивными эмоциями и в следующем году выступить еще успешнее. С вашей поддержкой мои результаты станут гораздо выше», – отметила Анжелика Сидорова.

19.02.2020

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