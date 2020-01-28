28 января в Чувашском государственном театре оперы и балета состоялось оглашение ежегодного Послания Главы Чувашии Государственному Совету Чувашской Республики.

В Послании были озвучены стратегические направления развития региона, основные векторы работы Правительства, Государственного Совета, органов местного самоуправления, предприятий и организаций республики на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Комментируя Послания Главы Чувашии, ректор Чувашской сельхозакадемии Андрей Макушев отметил:

«В Послании Главы Чувашии поднята актуальная тема — повышение качества подготовки кадров для АПК. Мы понимаем и осознаем ту отвественность, которая ложится на плечи сельхозакадемии в этой связи, тем более учитывая, какими темпами идет процесс цифровизации в сфере сельского хозяйства, и в растениеводстве, и в животноводстве. Мы, безусловно, разделяем эту задачу и берем ее для исполнения, понимая, что в течение 2020 года решить ее невозможно, но в среднесрочной перспективе мы добьемся результатов».

Председатель СХПК-колхоза им.Ленина (Абашевское сельское поселение Чебоксарского района) Петр Тунгулов считает:

«Глава Чувашии сообщил, что молодым сельским специалистам при строительстве нового жилья будет выдаваться кредит под 1-3% годовых, для них это будет большая поддержка. Это позволит привлечь нам в село больше молодых, так нужных нам специалистов. Кроме того, будет субсидироваться из бюджета строительство водопроводов, газопроводов на селе. Это все даст дополнительный импульс для улучшения качества жизни на селе, а значит и привлечения большего числа важных кадров. Михаил Игнатьев отметил и рост урожайности в 2019 году по сравнению с 2018 году, это действительно так. Есть положительная динамика и в производстве молока. Что касается покупки новой сельскохозяйственной техники, то условия субсидирования для этого хорошие. Сейчас процесс производства сельскохозяйственной продукции становится все более механизированным, нужна мощная техника, к примеру, только один наш трактор в прошлую посевную кампанию обработал 1200 га под осенню вспашку и еще 450 га на нем посеяли озимые культуры».

28.01.2020

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