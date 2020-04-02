Анализы на коронавирус из Чебоксар отправляют в Москву

2 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Исследования на коронавирус проводят на базе вирусной лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии» республики. В ближайшее время планируется организовать еще одну лабораторию на базе Центра СПИД. 

Тесты на коронавирус проводят сначала в регионе, и если экспертиза дала положительный результат, то для подтверждения диагноза  пробы отправляют в московские лаборатории. Окончательный вердикт будет известен через сутки. Об этом сообщил заведующий инфекционным отделением БСМП Сергей Ефимов ГТРК «Чувашия».

 

 

 

 

 

2.04.2020

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