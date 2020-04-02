Исследования на коронавирус проводят на базе вирусной лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии» республики. В ближайшее время планируется организовать еще одну лабораторию на базе Центра СПИД.

Тесты на коронавирус проводят сначала в регионе, и если экспертиза дала положительный результат, то для подтверждения диагноза пробы отправляют в московские лаборатории. Окончательный вердикт будет известен через сутки. Об этом сообщил заведующий инфекционным отделением БСМП Сергей Ефимов ГТРК «Чувашия».

2.04.2020

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