До 15 мая принимаются заявки на участие в конкурсе «Управленческая команда». Он организован по инициативе врио Главы республики Олега Николаева, чтобы выявить талантливых руководителей и дать им шанс профессионально развиваться дальше.

Креативное и продуктивное мышление, ораторское мастерство, лидерские способности – именно таких руководителей ждут организаторы конкурса!

Среди партнеров конкурса – крупнейшие и самые быстро развивающиеся предприятия Чувашии, а это значит, что для полуфиналистов и финалистов конкурса «Управленческая команда» открыты все дороги с перспективой трудоустройства либо на госслужбе, либо в известнейших компаниях республики.

В качестве экспертов и наставников конкурса «Управленческая команда» примут участие финалисты и полуфиналисты конкурса «Лидеры России».

Основные требования к претендентам на участие в конкурсе «Управленческая команда»: гражданство Российской Федерации, наличие высшего образования, наличие опыта работы на руководящих должностях не менее трех лет, отсутствие судимости, возраст до 55 лет.

«Через такие конкурсы мы можем выявить людей, которые желают и имеют способности реализовать серьезные бизнес-проекты и проекты социальной направленности, тем самым реально менять условия жизни в нашей республике», — подчеркнул врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Заявки принимаются до 15 мая на сайте lider.cap.ru.

7.05.2020

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