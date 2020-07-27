На прошедшей 25 июля в Доме Правительства рабочей встрече с врио Главы Чувашии Олегом Николаевым руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова оценила сложившуюся в регионе ситуацию с коронавирусом.

«Все, что было сделано в республике, было сделано согласно тем рекомендациям, которые прозвучали на уровне федерации, на уровне Министерства здравоохранения России. Своевременно были развернуты койки, они были оснащены – в этом отношении помощь была организована в полном объеме», – заключила руководитель ведомства.

При этом она отметила, что региону важно сделать выводы из уроков пандемии, чтобы выстроить систему реабилитации и подготовиться к новым возможным эпидемиям.

Ранее мы сообщали, что Роспотребнадзор планирует внести предложение на имя врио Главы Чувашии о переходе на второй этап снятия ограничений.