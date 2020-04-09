Алла Салаева призвала бабушек остаться дома

9 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Вице-премьер Чувашии Алла Салаева  на республиканской прямой линии по ситуации с коронавирусом попросила всех пожилых республики «немного потерпеть», исключить в ближайшее время походы в огороды и на кладбища, в церковь. Она сообщила, что врио Главы Чувашии Олег Николаев встретится с митрополитом Варнавой и обсудит трансляцию богослужений в Интернете.

Алла Леонидовна попросила волонтёров и молодое население помочь пожилым, объяснить, что они находятся в группе риска, обеспечить их продуктами. 

Национальное телевидение будет вести прямую трансляцию Пасхального богослужения в ночь на 19 апреля. 

9.04.2020

www.tavanen.ru 

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