Вице-премьер Чувашии Алла Салаева на республиканской прямой линии по ситуации с коронавирусом попросила всех пожилых республики «немного потерпеть», исключить в ближайшее время походы в огороды и на кладбища, в церковь. Она сообщила, что врио Главы Чувашии Олег Николаев встретится с митрополитом Варнавой и обсудит трансляцию богослужений в Интернете.

Алла Леонидовна попросила волонтёров и молодое население помочь пожилым, объяснить, что они находятся в группе риска, обеспечить их продуктами.

Национальное телевидение будет вести прямую трансляцию Пасхального богослужения в ночь на 19 апреля.

9.04.2020

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