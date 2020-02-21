Врио Главы Чувашии Олег Николаев назначил Доманина Александра Викторовича исполняющим обязанности министра промышленности и энергетики Чувашской Республики.

Как сообщает cheb.ru, Александр Доманин руководил «Чувашкредитпромбанком» с 2005 по 2010 год. Также в его послужном списке есть и другие примечательные факты: в 2002-2004 годы был вице-премьером – министром имущественных отношений, в 2010 году несколько месяцев был председателем Республиканского специализированного государственного учреждения «Фонд имущества Чувашской Республики» и исполнительным директором Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашии. С 2011 по 2016 год был советником, заместителем генерального директора по экономике и финансам в «ЧПО им. В.И. Чапаева». С мая 2016 года являлся генеральным директором АО «Чувашская автотранспортная компания».

Ранее он освободил Воропаева Игоря Митрофановича от исполнения обязанностей министра промышленности и энергетики Чувашской Республики в связи с переходом на другую работу.

21.02.2020

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