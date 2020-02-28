В Тюмени в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений» состоялось подведение итогов очередного Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях России. В число победителей вошли два города Чувашии – город Канаш в категории «малые города» с численностью населения от 20 до 50 тыс. человек и город Алатырь в категории «исторические поселения».

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев вручил свидетельства о присуждении победы главе администрации города Алатыря Владимиру Степанову и заместителю главы администрации города Канаш — начальнику отдела ЖКХ Ринату Алапову. Об этом сообщает Минстрой Чувашии.

Отметим, что проект города Алатырь — «Алатырь – город музей» представляет собой благоустройство исторической части города – парков «Прудок», «30 лет ВЛКСМ», сквер «Боронина и Ветвинского». Эта часть города является основным пространством для прогулок жителей всех возрастов, также здесь проходят ключевые пешеходные транзитные маршруты, ведущие из жилой застройки в центр.

Чтобы сделать город более привлекательным, был создан туристический маршрут, проходящий через проектируемую территорию — Красная нить. Она является нитью в судьбе, истории и жизни города. Памятные места и места отдыха являются узелками на нити и формируют точки притяжения как для горожан, так и для туристов. Красная нить соединяет достопримечательности — СвятоТроицкий монастырь, Казанская Пятницкая церковь, Алатырский краеведческий музей, Николо-Знаменская церковь и другие.

Проект города Канаш «Двенадцать путей» направлен на проведение работ по благоустройству центральной части города. Граница территории включает в себя городской Дворец Культуры, парк Дворца Культуры, сквер вокруг Обелиска Славы воинам-вагоноремонтникам, павшим в годы ВОВ, а также улично-дорожную сеть, прилегающую к парку и скверу – участки улиц Карла Маркса, проспект Ленина и Чкалова.

28.02.2020

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