Редакция «Таван Ен» и Чебоксарское районное отделение Чувашской республиканской обшественной организаци «Союз женщин Чувашии» проводит акцию #чебоксарскийрайондома.

В ходе акции планируется наглядно показать, чем занимаются жители Чебоксарского района, находясь на самоизоляции. Фото с детьми, бабушек с внуками за любимым занятием (как они пекут пироги, играют в шахматы и шашки, ина музыкальных инструментах, читают книги, вышивают, куют, ухаживают за домашними животными в хозяйстве) собираются для того, чтобы своим примером обязать соблюдать режим ограничения на перемещения. Соответствующий указ о самоизоляции подписал и.о Главы Чувашии.

Желающие фото могут отправлять на электронный адрес tavan-en21@yandex.ru, также в группу женсовета района и на вайбер/ватсап на 89656874459. Самые оригинальные и качественные фотографии будут опубликованы в газете и в группах в социальных сетях «Таван Ен».

Первые фото уже начали поступать. В Шинерпосинском сельском поселении Галина Иванщикова и ее внуки делают булочки на карантине.

Ирина Гурьева в с. Абашево достала раритетную швейную машинку,которой больше 100 лет (приданое прабабушки) и решила на ней сшить фартуки для семьи.

1.04.2020

www.tavanen.ru