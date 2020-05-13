Пометохранилища агрохолдинга «Юрма» полностью освобождены, зачищены и обработаны известью. Эти объекты не будут более эксплуатироваться. Об этом сообщает Минсельхоз Чувашии.

По словам руководителя предприятия Сергея Разаева, одновременно с освобождением лагун произведены значительные инвестиции в переработку помета, внедрена технология ускоренного компостирования, которая позволяет вывозимый из птичников помет перерабатывать в высококачественный компост, ценное органическое удобрение.

На производимое органическое удобрение ЮРМА-БИО предприятие получило сертификат соответствия.

Кроме этого, как сообщил Сергей Разаев, заключительную стадию экспертизы проходит проектная документация на строительство завода по производству гранулированного органического удобрения на основе птичьего помета.

Напомним, что ранее на неприятный запах от пометохранилищ жаловались жители Чебоксар, Чебоксарского района и Новочебоксарска.

13.05.2020

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