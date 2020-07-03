Чувашское предприятие «АБС Электро» (ОАО «ВНИИР») произвело поставку распределительных устройств напряжением 0,4 кВ для строительства станции Аминьевское шоссе юго-западного участка Третьего пересадочного контура Московского метрополитена, сообщает Минпромэнерго Чувашии.

Кроме того, в ближайшее время планируется отгрузка щитов освещения, постоянного тока и щитов питания автоматизированной системы оплаты проезда, связи и коммерческой зоны для ремонтных работ на ещё двух станциях – Проспект Вернадского и Мичуринский проспект.

Одно из старейших научно-технических и производственных предприятий региона – Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения с опытным производством – много лет сотрудничает с крупными предприятиями по всей стране и продолжает делать ставку на инновации. Институт предлагает заказчикам качественные комплексные решения с научным сопровождением.

Напомним, что на недавней встрече промышленных организаций врио Главы Чувашии Олег Николаев озвучил идею создания единого пространства для взаимодействия государственных структур и бизнеса, на которой также будут обсуждаться темы инноваций в энергетическом секторе экономики.