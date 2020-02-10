XVII Абашевские чтения в этом году пройдут в Ишлейской школе 15 мая 2020 г. В них могут принять участие в чтениях могут исследователи, учёные, преподаватели, краеведы-историки, представители заинтересованных организаций, учреждений культуры, образования, науки, учащиеся образовательных учреждений. Об этом сообщает организатор чтений Музей «Бичурин и современность» п. Кугеси.

Темы исследовательских работ: «Памятники археологии Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района», «Дань Памяти» — о поисковом движении Чувашской Республики».

Все участники получат сертификаты «ХVII Абашевских историко-краеведческих чтений». Для участия в чтениях необходимо направить заявку по установленной форме по электронной почте в срок не позднее 1 мая 2020 года по адресу: museum_bs@mail.ru.

10.02.2020

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